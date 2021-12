Coop e Ipercoop chiudono alla grande il 2021 con una campagna promozionale che le vede scontare incredibili prodotti a prezzi sempre più bassi e convenienti, grazie ai quali gli utenti potranno davvero pensare di spendere pochissimo su ogni acquisto.

In netto contrasto con quanto le suddette aziende ci hanno abituato in passato, la soluzione corrente è da ritenersi valida solamente sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse avere un valore immediatamente superiore ai 19 euro (anche come somma di più prodotti inclusi nello stesso ordine).

Coop e Ipercoop: occasioni e tantissimi prezzi bassi

Occasioni molto speciali attendono gli utenti da Coop e Ipercoop, con la nuova campagna promozionale è possibile spendere sempre meno sui vari acquisti, a patto che comunque si stiano cercando dispositivi relativamente economici, come Apple iPhone X e Samsung Galaxy S20 FE, quindi nemmeno troppo recenti; i modelli in questione sono in vendita appunto dal 2020, ed oggi possono essere acquistati con un esborso finale di soli 499 euro.

Coloro che invece vorranno puntare verso dispositivi ancora più economici, potranno decidere di fare affidamento su Alcatel 1B, Oppo A16 o anche un buonissimo Samsung Galaxy A32, smartphone complessivamente in vendita ad un prezzo che non supera i 300 euro. Ogni altra informazione in merito al corrente volantino Coop e Ipercoop viene rimandata direttamente al sito ufficiale dell’azienda, in modo da conoscere da vicino le singole offerte pensate per voi.