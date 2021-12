In quest’ultimo periodo il noto produttore cinese Realme ha presentato numerosi smartphone, ma ora si sta preparando per l’arrivo di un nuovo top di gamma, ovvero Realme GT 2 Pro. In particolare, il CEO dell’azienda ha da poco confermato che il debutto ufficiale si terrà il prossimo 20 dicembre 2021.

Realme annuncerà il nuovo Realme GT 2 Pro il prossimo 20 dicembre

Nel corso delle ultime ore il CEO di Realme, cioè Sky Li, ha confermato ufficialmente su Twitter che il prossimo 20 dicembre 2021 sarà annunciato un nuovo dispositivo. Come già accennato, si tratterà del nuovo Realme GT 2 Pro, un dispositivo che promette faville dal punto di vista delle prestazioni.

Sotto alla scocca del nuovo flagship di casa Realme, infatti, batterà il SoC Snapdragon 8 Gen 1 di casa Qualcomm ma non solo. Secondo le precedenti indiscrezioni, questo smartphone sarà il primo del produttore cinese a vantare la presenza di una fotocamera per i selfie nascosta all’interno del display.

Il pannello dovrebbe essere un SuperAMOLED da 6.51 pollici in FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. I rumors parlano inoltre della presenza di memorie super veloci, tra cui RAM di tipo LPDDR5 e memorie UFS 3.1. Non dovrebbe mancare nemmeno il supporto alla ricarica rapida da 65W, mentre il software dovrebbe essere l’ultima release di Android 12 con interfaccia utente RealmeUI 3.0.

Questo è tutto quello che è emerso su questo nuovo device. In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che abbiamo testato non molto tempo fa un altro device a marchio Realme, ovvero l’ultimo Realme GT Neo 2. Vi lasciamo qui di seguito la nostra video recensione.