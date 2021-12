Se non sei pratico dell’applicazione e vuoi iniziare a fare video, dovresti dare un’occhio alle ultime challenge di TikTok. Questa piattaforma è davvero tutta una questione di tendenze. Che tu li ami o li odi, seguire una tendenza è uno dei modi più veloci per diventare virali e atterrare nei Per te.

La maggior parte delle sfide di TikTok iniziano con una canzone o un suono popolare. Un video con quel suono diventa virale e presto altri utenti iniziano a darci il proprio contributo.

Quando sempre più persone iniziano a creare le proprie versioni, il contenuto diventa rapidamente una tendenza. E’ molto più facile seguire la scia di una tendenza esistente piuttosto che provare a crearne una tua. E per aiutarti, abbiamo raccolto alcune delle principali sfide TikTok di oggi.

Ecco tutte le sfide di tendenza

La sfida di TikTok “Unlock It (Lock It)”

Sulla melodia “Unlock It (Lock It)”, questa danza semplice e divertente sta facendo scalpore su TikTok. Sebbene tu possa eseguire le mosse in qualsiasi luogo, stanno crescendo di popolarità luoghi come: lavoro, in vacanza e con grandi gruppi.

Sfida di danza “Yah Trick Yah”

La canzone “Yahhh!” è stata rilasciata nel 2007, ma sta tornando alla ribalta nel 2021 come una danza virale di TikTok. Impostato sul ritmo classico di Soulja Boy, questo ballo è uno dei preferiti per quanto sia facile da eseguire. Basta sincronizzare le labbra con il testo di “Yah Trick Yah” all’inizio e poi eseguire un paio di mosse alla fine per completare questa sfida che attualmente domina la pagina Per te.

La sfida “Alzati” su TikTok

Impostata su un’altra canzone degli anni 2010, questa sfida presenta una coreografia della canzone del 2016 “Get Up” di Ciara con Chamillionaire. Sebbene sia un po’ più avanzato e richieda alcune mosse abili per essere portata a termine, tutto ciò che devi portare per completare questa sfida di danza è molta energia. Punti bonus se lo fai nel tuo luogo di lavoro.

Sfida TikTok “Su”

Il folle successo di Cardi B “Up” è salito in cima alle classifiche e in cima alla pagina For You di TikTok. Avrai davvero bisogno di portarlo con le mosse e l’alta energia per questa sfida in quanto richiede di abbassarti e risalire.