Da sempre il Natale è la migliore stagione per le tariffe della telefonia mobile. Anche quest’anno TIM, Vodafone, Iliad e WindTre non si smentiscono e mettono a disposizione di tutti gli abbonati alcune tra le migliori promozioni con Giga senza limiti e costi da ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: grandi tariffe low cost per il Natale

Una prima occasione natalizia per gli abbonati che intendono modificare il loro piano commerciale è la TIM Wonder. I clienti che scelgono questa promozione avranno la possibilità di attivare chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 70 Giga internet ad un costo di soli 7,99 euro al mese.

Vodafone risponde a questa vantaggiosa promozione di TIM con la sua classica Special 100 Giga. Gli utenti che passano al provider inglese riceveranno quindi chiamate senza limiti verso tutti, con SMS infiniti e con 100 Giga per la connessione di rete 4G. Il prezzo mensile sarà pari a 8,99 euro.

Interessante e da non sottovalutare è anche la risposta messa in campo da Iliad. Il provider francese anche nella stagione del Natale conferma la sua tariffa Giga 120. Tutti i nuovi utenti di Iliad avranno accesso al consolidato ticket che propone consumi infiniti per le telefonate e gli SMS con 120 Giga da utilizzare per internet anche in 5G. Il prezzo competitivo è di 9,99 euro al mese.

A chiudere questa carrellata di offerte per il Natale vi è la WindTre Star+. La tariffa dell’operatore arancione assicura consumi senza limiti per chiamate e messaggi con 70 Giga per internet al prezzo di 7,99 euro.