Alcuni utenti Android hanno avuto difficoltà per mettersi in contatto con le forze dell’ordine a causa di un bug di Teams.

“Il mio telefono si è improvvisamente bloccato, non sono stato in grado di fare altro se non cliccare su tutte le app con una telefonata di emergenza in esecuzione in background” racconta un utente. Le segnalazioni al momento interessano sopratutto gli Stati Uniti. In una risposta, un account Google ufficiale ha dichiarato di aver identificato il problema.

“Crediamo che il problema sia presente solo su un piccolo numero di dispositivi con l’app Microsoft Teams installata. Succede soprattutto se l’utente non ha effettuato l’accesso. Attualmente siamo a conoscenza solo di un rapporto utente relativo al verificarsi di questo bug. Abbiamo stabilito che il problema fosse causato da un’interazione involontaria tra l’app Microsoft Teams e il sistema operativo Android“.

Bug di Teams ha colpito i dispositivi con sistema operativo Android

Google si aspetta che un aggiornamento per Microsoft Teams venga implementato quanto prima. Nel frattempo raccomanda di accedere a Microsoft Teams o di disinstallare e reinstallare l’app. Microsoft non ha specificato in che modo l’app potrebbe influenzare i principali sistemi Android.

Questa non è la prima volta che un’app di terze parti ha avuto effetti significativi sul sistema Android. Il mese scorso, il gioco con realtà aumentata Pikmin Bloom, sviluppato dal team di Pokémon Go Niantic, ha riscontrato dei problemi con il sistema di notifiche via SMS. Le notifiche sono state consegnate correttamente solo quando gli utenti hanno arrestato forzatamente l’applicazione.