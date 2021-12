Google ha deciso di sorprendere tutti i propri utenti sganciando quella che ha le sembianze di una piccola bomba mediatica, stando alle dichiarazioni di Big G infatti, pesto vedremo l’arrivo dei giochi Android su Windows, non solo nella sua undicesima versione come annunciato precedentemente, ma anche su Windows 10, decisamente più diffuso, visto anche il, a tratti inspiegabile, taglio hardware effettuato da Microsoft.

Molto presto i giochi Android

Sul come e sul quando non si hanno molti dettagli, non si sa nulla in merito una collaborazione tra Google e Microsoft, questo lascia intendere che l’azienda abbia intenzione di proporre un’emulazione proprietaria per far partire i videogiochi sul software di casa Microsoft, dunque una tecnologia diversa dal Windows Subsystem per Android (WSA), che su Windows 11 permetterà presto di eseguire diverse app per Android fra quelle disponibili via Amazon Appstore.

Questo è quanto emerso dall’intervista al portavoce di Google Alex-Garcia Kummert:

“A partire dal 2022, i giocatori potranno testare i loro giochi Google Play preferiti su più dispositivi: switchando senza problemi tra telefono, tablet, Chromebook e, presto, PC Windows. Questo progetto ideato da Google porta il meglio di Google Play Games su più laptop e desktop, siamo orgogliosi di espandere la nostra piattaforma affinché i giocatori possano divertirsi ancora di più con i loro giochi Android preferiti.

Vedrete un’app per Windows nativa distribuita da Google, che offrirà support a Windows 10 e versioni successive. Non funzionerà eseguendo lo streaming in cloud dei giochi”.

Non rimane dunque che attendere, di certo la notizia è interessante, dal momento che consentirà anche di passare da una piattaforma all’altra senza perdere i progressi.