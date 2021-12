Twitter è l’ultimo servizio che cerca di incassare il successo di TikTok, con un nuovo layout semplificato che si concentra su un tweet o video alla volta piuttosto che su un feed di notizie disordinato.

Sebbene il tweet non entri nei dettagli su come funziona, sembra essere un feed a scorrimento verticale in cui ogni tweet riempie lo schermo e puoi scorrerli uno per uno. Non è chiaro da questo esempio se Esplora mostrerà solo tweet video e GIF o se mostrerà anche tweet di testo standard.

Twitter continua gli sforzi per migliorare la sua piattaforma

Per lo meno, sembra essere TikTok. Il testo di Twitter Explore occupa molto meno spazio sullo schermo e manca di alcune delle possibilità di produzione e video TikTok, così come i metadati TikTok forniti con un video. Tuttavia, poiché differisce da un normale feed Twitter, alcuni appassionati di TikTok potrebbero trovare il metodo di navigazione per essere familiare.

La versione beta di Twitter Explore è ora disponibile su alcuni telefoni iOS e Android, ma non conosciamo l’ambito o i criteri per accedervi. I video e le fotografie edge-to-edge sono stati testati per la prima volta sulle app di Twitter alcuni mesi fa, rendendo i contenuti multimediali notevolmente più semplici da guardare con più spazio orizzontale. Twitter ora vuole distribuire contenuti su tutto il telefono, il che sembra un passo logico.

Questo è uno dei primi nuovi sforzi su Twitter da quando il CEO Jack Dorsey si è dimesso ed è stato sostituito dal CTO Parag Agarwal. Al momento, la società non ha rilasciato dettagli sul nuovo design ma crediamo che arrivi gradualmente a tutti gli utenti mobile.