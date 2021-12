Realme si conferma uno dei produttori di smartphone maggiormente coinvolti nella gamma media del mercato smartphone, e si avvicina sempre più al lancio dei modella nella famiglia Realme 9.

Grazie al noto leaker Steve H. abbiamo modo di vedere il design di Realme 9i, quello che sarà il modello più economico della famiglia Realme 9. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni.

Realm 9i: ecco le indiscrezioni del prossimo entry level

L’entry-level di casa Realme appare con una fotocamera posteriore con tre sensori, incastonati in un modulo abbastanza grande, mentre anteriormente vediamo un display forato in alto a sinistra per la fotocamera. La scheda tecnica presenta uno schermo da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 con 4 GB di memoria RAM. Possiede tre fotocamere posteriori rispettivamente da 64 megapixel, 8 megapixel e 2 megapixel.

La fotocamera anteriore dovrebbe essere di ben 32 megapixel, niente male per un entry level, invece la batteria da 5.000 mAh ed il sistema operativo pre installato Android 11. Quanto appena visto rimane tutto da confermare ufficialmente da parte di Realme. Si dice che la gamma Realme 9 presenterà quattro modelli: la versione vanilla, il 9i, il 9 Pro e il 9 Pro+. È probabile che l’azienda organizzi eventi di lancio a gennaio e febbraio per annunciare i suddetti dispositivi.

Nelle notizie correlate, il produttore cinese annuncerà questo mese il Realme GT 2 Pro con il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Dovrebbe offrire specifiche come un display OLED FHD + 120Hz da 6,51 pollici, fotocamere triple da 50 megapixel abilitate per OIS e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida UltraDart da 125 W. Non ci resta che attendere per maggiori dettagli.