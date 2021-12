Il nuovissimo SoC Snapdragon 8 Gen 1 è appena stato presentato da Qualcomm. Il chipset rappresenta la soluzione hardware più potente mai realizzata dal chipmaker americano ed sarà equipaggiato sui device top di gamma del 2022.

L’architettura hardware è basata sul processo produttivo a 4nm in grado di garantire maggiori prestazioni e consumi ridotti rispetto alla generazione precedente. Tuttavia, stando alle prime indiscrezioni, il guadagno prestazionale non è marcato come ci si aspettava.

Il noto Ice Universe ha postato su Twitter una serie di informazioni che permettono di scoprire quali sono i piani di Qualcomm e come la famiglia di SoC evolverà. L’analisi inizia confermando che le differenze tra Snapdragon 8 Gen 1, MediaTek Dimensity 9000 e Exynos 2200 non saranno così evidenti come ci si potrebbe aspettare.

By the way, the architecture of arm is too garbage. The CPUs of 8 gen1, Exynos 2200 and D9000 have no significant improvement in performance or power consumption. Not as good as A15, not even A13.

The key word of Android phone in 2022 is still: Hot

— Ice universe (@UniverseIce) December 8, 2021