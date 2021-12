Porsche ha realizzato una nuova concept car chiamata Vision Gran Turismo. La supercar elettrica però correrà mai sui circuiti ne vedrà mai veramente la luce. Infatti, la vettura è stata creata in esclusiva per Gran Turismo 7.

Nonostante la Vision Gran Turismo sia pensata esclusivamente per il gioco, non è da escludere che Porsche la possa utilizzare come punto di riferimento per le proprie vetture future. Infatti, i designer hanno cercato di unire elementi presi in prestito dalla gamma attuale con idee nuove.

La vettura è in grado di potenza e velocità già dal primo sguardo. Il motivo è da ricercare principalmente in un rapporto altezza-larghezza chiaramente ispirato al mondo delle corse.

Vision Gran Turismo è la nuova supercar elettrica di Porsche

Si può notare anche una attenta cura dell’aerodinamica con muso e fiancate scolpite per massimizzare il carico. Non manca un’ala posteriore mobile che può regolare la spinta verticale alle varie velocità e fungere anche da aero-freno.

La casa di Stoccarda non ha realizzato solo l’estetica esterna della vettura ma anche gli interni. Il cockpit è supportato da un display olografico curvo che funge da HUD per avere tutte le informazioni a portata d’occhio.

Il volante invece è in perfetto stile racing con la presenza di comandi e manettini come quelli presenti sulle vetture da competizione. Il carbonio e il titanio diventano sia elementi strutturali che di design, alleggerendo il peso della vettura e garantendo rigidità strutturale.

Purtroppo al momento non è chiara la potenza sprigionata da questo concept elettrico. Per scoprirlo bisognerà aspettare l’uscita di Gran Tursimo 7 che è fissata per il 4 marzo 2022 sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5.