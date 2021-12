I festeggiamenti dei 35 anni di Ubisoft continuano e la software house vuole premiare i propri utenti per tutti questi anni di successi. Gli utenti PC potranno riscattare in forma totalmente gratuita Anno 1404: History Edition.

Il titolo è un gestionale storico che permette di prendere possesso di una città e soddisfare tutte le esigenze dei propri cittadini. Insieme a gioco base Anno 1404, nella History Edition è presente anche l’espansione dedicata a Venezia.

Il gioco è completamente tradotto in Italiano sia nei testi che nei dialoghi e questo renderà più facile seguirne l’evoluzione. Non manca anche una componente multigiocatore sia in versione cooperativa che competitiva.

Ubisoft regala Anno 1404: History Edition

Anno 1404: History Edition supporta la risoluzione 4K per rendere le città ancora più belle. Inoltre, sono compatibili tutti i sistemi più moderni ed è possibile importare i salvataggi di versioni precedenti. Inoltre, questa particolare edizione include anche contenuti bonus tra cui la colonna sonora e uno sfondo per il PC. Gli appassionati della saga inoltre riceveranno anche un logo per la compagnia per Anno 1800.

Per poter aggiungere il titolo al proprio catalogo, basterà accedere all’applicazione Ubisoft Connect. Il periodo in cui è attiva la promozione parte da Lunedi 6 Dicembre 2021 e arriva fino a Martedì 14 Dicembre.

Il titolo dovrà essere richiesto accedendo alla pagina ufficiale dell’evento e una volta riscattato rimarrà per sempre collegato all’account. Ricordiamo che la promozione è valida esclusivamente per la versione PC.

Si tratta dell’ennesima sorpresa da parte del publisher che farà felici i giocatori. Anno 1404: History Edition infatti arriva dopo il regalo di Splinter Cell: Chaos Theory e la trilogia di Assassin’s Creed: Chronicles.