Il volantino di Natale di Unieuro ha portato sconti davvero folli per tutti gli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di risparmiare al massimo, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale dei prodotti che andranno effettivamente ad acquistare.

La campagna promozionale ricalca perfettamente tutto quanto di buono avevamo visto in passato, anche in termini di disponibilità sul territorio nazionale. In altre parole, gli acquisti possono essere completati non solo nei punti vendita fisici, ma anche sul sito ufficiale. Quest’ultimo promette al consumatore la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la sua spesa dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: questi sono gli sconti attivi nel periodo

Le offerte del volantino Unieuro attivato a Natale, possono davvero far risparmiare molto più del previsto gli utenti che al giorno d’oggi vogliono acquistare la tecnologia generale, senza spostarsi dal divano di casa propria. All’interno della corrente campagna promozionale, si possono comunque scovare ottime occasioni anche legate alla fascia alta della telefonia mobile; i modelli da non perdere di vista vanno a toccare Apple iPhone 12 Pro, disponibile all’acquisto a 899 euro, passando anche per Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita nello stesso periodo a 969 euro.

Rientrando in fasce maggiormente alla portata della maggior parte di noi, sono attualmente disponibili anche Oppo Find X3 Lite, Motorola Edge 20, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Realme GT Master Edition o Vivo Y33s. I dettagli li trovate sul sito ufficiale.