CoopVoce offre 15 euro a tutti coloro che sottoscrivono una Evolution fino a 100GB

Ci sono tanti motivi per sottoscrivere una delle offerte dei gestori virtuali, come ad esempio il prezzo che non cambia mai.

Uno dei provider più attivi in quest’ambito è CoopVoce che da ben tre mesi propone le sue Evolution con gran successo.

CoopVoce batte tutti con le sue Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale

CoopVoce intende continuare a stupire e lo fa con le sue solite tre offerte di questi mesi. Stavolta però ecco anche 15 euro sul credito residuo in regalo:

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce: