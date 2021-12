Nonostante il catalogo di offerte mobile sia già piuttosto ampio e interessante, ecco che il noto operatore telefonico francese ha deciso di sorprendere tutti ancora una volta. Iliad ha infatti da poco reso disponibile la nuova promo denominata Iliad Flash 150.

L’operatore telefonico Iliad sorprende tutti e lancia la nuova promozione Iliad Flash 150

Il noto operatore telefonico francese stupisce ancora gli utenti e anche tutta la concorrenza con questa nuova offerta bomba. Nello specifico, Iliad ha da poco presentato ufficialmente la nuova promozione denominata Iliad Flash 150, la quale sarà disponibile dal 2 dicembre 2021 fino al prossimo 11 gennaio 2022.

L’offerta in questione è piuttosto sorprendente in quanto, con un prezzo davvero non esagerato, permette di usufruire di un quantitativo di traffico dati pari ad addirittura 150 GB. Il tutto supportando anche la nuova connettività 5G (con una velocità fino a 855 mbps in download e 72 mbps in upload).

Oltre a questo, la nuova offerta di Iliad offre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS senza limiti e anche minuti di chiamate illimitati verso alcuni paesi stranieri. Tra questi, sono compresi Canada, USA, ma sono inoltre compresi minuti verso numeri di rete fissa di paesi come Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan.

Il costo mensile per poter usufruire dell’offerta Iliad Flash 150 è di 9,99 euro ed il costo di attivazione è di 9,99 euro. Vi ricordiamo infine che la promozione è attivabile per il momento soltanto dai nuovi clienti.