L’operatore telefonico francese Iliad ha davvero cambiato le carte in tavola e ha sbaragliato la concorrenza con le sue offerte molto convenienti e che non cambiano di prezzo nel tempo. Anche per il mese di ottobre 2021, in particolare, l’operatore sta continuando a proporre un ampio catalogo di offerte e che includono tanti minuti e giga.

Iliad continua a proporre anche ad ottobre 2021 numerose offerte convenienti

Fin dal suo arrivo ufficiale in Italia, l’operatore francese Iliad è riuscito a conquistare la fiducia degli utenti, sbaragliando la concorrenza con le sue offerte esclusive. Come già accennato, tutti coloro che hanno intenzione di passare a questo operatore potranno contare su un ampio catalogo di offerte mobile. Vediamole qui di seguito.

Iliad Voce

Iliad Voce è una promozione telefonica dal basso costo di soli 4,99 euro al mese. In particolare, gli utenti potranno utilizzare 40 MB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS anch’essi illimitati verso tutti.

Iliad Giga 40

Con Iliad Giga 40, come suggerisce il nome, gli utenti avranno a disposizione un quantitativo di 40 GB di traffico dati e saranno sempre inclusi minuti di chiamate illimitate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo mensile per avere questa offerta è invece di 6,99 euro.

Iliad Giga 80

Con Iliad Giga 80 il quantitativo di traffico dati per navigare in internet sale fino ad un massimo di 80 GB. Rimangono anche in questo caso SMS e minuti di chiamate senza limiti verso tutti, ad un costo però di 7,99 euro al mese.

Iliad Giga 120

Iliad Giga 120 è l’offerta più accattivante ed offre agli utenti ben 120 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti, il tutto ad un costo di 9,99 euro al mese.