Pokemon Legends: Arceus verrà lanciato per Nintendo Switch all’inizio del prossimo anno e promette un tipo di esperienza decisamente diversa rispetto ai giochi precedenti.

L’avventura è ambientata molto prima di Pokemon Brilliant Diamond e Shining Pearl, quando la regione di Sinnoh era ancora conosciuta come Hisui e il concetto di allenatore di Pokemon non esisteva ancora. Sebbene a Hisui si possano trovare molti Pokemon familiari, la regione ospita anche una manciata di mostri nuovi di zecca, tra cui nuove evoluzioni e forme regionali.

Lista Pokemon nuovi

Ecco tutti i nuovi Pokemon che sono stati rivelati finora:

Wyrdeer

Categoria: Pokemon Grande Corno

Tipo: Normale/psichico

Wyrdeer è una nuovissima forma evoluta di Stantler esclusiva della regione di Hisui. È in grado di liberare energia psichica dalle sfere nere nelle sue corna ed è molto venerato tra la gente di Hisui. I giocatori possono evocare e cavalcare Wyrdeer suonando il Celestic Flute.

Basculegion

Categoria: Pokémon Pesce Grosso

Tipo: Acqua/fantasma

Basculegion è un’evoluzione esclusiva Hisui di Basculin. Secondo la tradizione dei Pokemon, Basculin si evolve quando “è posseduto dalle anime di altri Basculin della sua scuola che non hanno potuto resistere al duro viaggio a monte”. Simile a Wyrdeer, i giocatori possono evocare Basculegion con il Celestica Flute e cavalcarlo attraverso corpi d’acqua.

Kleavor

Categoria: Pokemon Ascia

Tipo: insetto/roccia

Scyther nella regione di Hisui è in grado di evolversi in un nuovissimo Pokemon chiamato Kleavor. Questo mostro è in parte roccia e attacca usando le sue braccia simili ad asce. Come parte della nuova avventura, i giocatori dovranno combattere un frenetico Kleavor.

Nuove forme regionali

Growlithe versione Hisui

Categoria: Pokemon Esploratore

Tipo: fuoco/roccia

I Growlithe nativi di Hisui hanno caratteristiche diverse da quelli di altre regioni del mondo Pokemon. I Growlithe versione Hisui sono tipi fuoco/roccia e hanno una pelliccia più lunga che li isola dai climi gelidi della regione e s trovano tipicamente in coppia.

Braviary versione Hisui

Categoria: Pokemon Grido di Battaglia

Tipo: Psico/volante

Rufflet nella regione di Hisui si evolve in una forma diversa di Braviary. Questa variante è in parte psichica e può scatenare attacchi di onde d’urto psichici e persino mandarsi in trance, affinando i suoi sensi e le sue capacità. Suonando il Flauto Celestica, i giocatori possono evocarne uno e librarsi nell’aria.

Zorua versione Hisui

Categoria: Pokemon Volpe Dispettosa

Tipo: Normale/fantasma

I fan hanno avuto il primo assaggio di Zorua in un video di Pokemon Legends: Arceus lanciato sul canale Youtube. Secondo la tradizione dei Pokémon, Zorua emigrò nella regione di Hisui dopo che gli umani lo scacciarono da altre terre, ma non riuscì a sopravvivere al clima rigido e divenne un Pokémon fantasma. Si dice che Zorua sia in grado di creare illusioni dal “potere” che emana dalla sua lunga pelliccia.

Zoroark versione Hisui

Gli Hisuian Zoroark sono descritti come “ferocemente ostili e aggressivi nei confronti delle persone e degli altri Pokemon”, ma sono protettivi nei confronti di coloro che tengono vicino. Si dice che le illusioni che crea siano così terrificanti che coloro che le osservano sono “impazziti dal terrore”.

Categoria: Pokemon Volpe Malefica

Tipo: Normale/fantasma

Pokemon Legends: Arceus uscirà per Nintendo Switch il 28 gennaio. Tutti coloro che acquisteranno una copia prima del 9 maggio avranno diritto a un bonus per l’acquisto anticipato: uno speciale set di kimono con Growlithe versione Hisui per il proprio personaggio.