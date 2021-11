Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono, senza ombra di dubbio, i giochi più chiacchierati degli ultimi mesi. In attesa di Pokémon Leggende: Arceus, che promette di essere la vera rivoluzione in casa Nintendo, i nuovi remake di quarta generazione presentano uno stile piuttosto particolare.

Un 3D “Chibi” che fa sembrare tutti i personaggi dei Funko Pop. E questo, a molti fan del leggendario brand, non é andato bene. Ma ci sono anche delle cose positive, poiché bisogna ammettere che la meccanica delle battaglie é la migliore di sempre. L’animazione delle mosse é fluida e accattivante, gli sfondi in background incredibili e le musiche sono un gradevole remind ai leggendari scontri tra Dialga e Palkia.

Piccola nota a margine: la scorsa settimana, Nintendo ha rilasciato una patch per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Questo aggiornamento ha aggiunto molte ottimizzazioni ai giochi, oltre a dei nuovi filmati in apertura e chiusura gioco.

Nella giornata di ieri, poi, l’azienda giapponese ha pubblicato un update portando il software alla versione 1.1.1, che ottimizza la già ottima versione 1.1.0.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: vi sveliamo il trucco per avere un ottimo sconto

Attualmente, i giochi sono acquistabili su Amazon ad un prezzo di 59,99 euro, venduti e spediti dalla stessa azienda. Amazon ha deciso di non scontare questi articoli in occasione del Black Friday, quindi come risparmiare ed ottenere un interessante sconto?

Il colosso americano dà l’opportunità di ottenere 6 euro di sconto sui nuovi giochi di Nintendo semplicemente ricaricando il tuo account di 60 euro.

Potrete usufruire dell’offerta subito, ed essa rimarrà valida fino al 31 dicembre 2021. Ma ricordate: questo sconto é utilizzabile per l’acquisto di un solo articolo venduto e spedito da Amazon. Dopo aver ricaricato l’account Amazon riceverete una mail con tutte le informazioni relative alla promozione; all’interno della mail sarà visibile il coupon che potrete utilizzare in fase di acquisto di Diamante Lucente e Perla Splendente.

In ultimo, ecco i link per l’acquisto su Amazon di Diamante Lucente e Perla Splendente: