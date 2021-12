Intesa Sanpaolo, BNL e Poste Italiane: truffa phishing in atto, svuotati i conti correnti

È capitato ancora una volta e questa volta ha colpito una delle banche più importanti d’Italia. Intesa Sanpaolo vede il suo nome immischiato in una nuova truffa phishing, la quale finge tramite e-mail di riportare una comunicazione da parte del celebre gruppo bancario.

Lo scopo invece è solo quello di ottenere le credenziali per accedere ai conti correnti svuotandoli inesorabilmente.

Intesa Sanpaolo subisce una nuova truffa: ecco il tentativo di phishing che gira in Italia tramite e-mail

Anche questa volta si parla tanto del nuovo tentativo di phishing che ha investito alla celebre banca italiana. Purtroppo la colpa non è da attribuire ad essa, ma agli utenti che cascano nella finta comunicazione generata dei truffatori. Qui sotto trovate il messaggio proprio per restare in guardia.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :