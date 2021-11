Come da tradizione, il Black Friday non è l’ultima occasione per accedere ad offerte e prezzi da ribasso prima di Natale. Il lunedì successivo al Black Friday è infatti il giorno del Cyber Monday. Le promozioni per gli utenti riguardano anche il campo della telefonia mobile, con importanti iniziative messe a disposizione da TIM, Vodafone, Iliad e WindTre.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte prima del Black Friday

Per gli ultimi giorni di Novembre, la migliore iniziativa di TIM è la TIM Wonder. I clienti che scelgono questa promozione avranno la possibilità di ricevere consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per internet. Il costo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone non è da meno rispetto a TIM. Il provider inglese risponde infatti con la disponibilità della sua tariffa Special 100 Giga. La ricaricabile prevede sempre un pacchetto con consumi illimitati per le chiamate, SMS infiniti verso tutti e 100 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo è di 9,99 euro al mese.

Sempre per il Cyber Monday, c’è da segnalare la promozione di Iliad. In alternativa a TIM e Vodafone, Iliad garantisce agli abbonati l’offerta chiamata Giga 120. Tutti i nuovi utenti del gestore francese potranno usufruire di chiamate illimitate, SMS verso tutti e 120 Giga per la connessione internet anche con 5G.

Ultima iniziativa da segnalare è la WindTre Star+. Il costo di quest’offerta è di 7,99 euro al mese con i consumi che prevedono telefonate e SMS infiniti verso tutti più 70 Giga internet.