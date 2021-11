Il volantino che non ti aspetti arriva direttamente da Comet, il quale propone una campagna promozionale veramente incredibile con prezzi alla portata di tutti, ed una buonissima varietà di prodotti delle più disparate categorie merceologiche.

Spendere poco con Comet potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, infatti i consumatori hanno la possibilità di accedervi in ogni singolo punto vendita in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che opteranno per questa seconda opzione, potranno anche godere della spedizione gratuita presso il domicilio, solo però nel momento in cui avranno effettivamente speso più di 49 euro.

Comet: ecco tutti gli sconti

Con il volantino Comet gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro sull’acquisto anche di smartphone di fascia alta, un esempio può essere portato con il Samsung Galaxy S21+, il top di gamma dell’azienda sudcoreana del 2021, oggi proposto alla cifra finale di 749 euro. Non mancano chiaramente anche altri smartphone top di gamma, quali sono iPhone 13 Mini, iPhone 12 Mini o Oppo Reno6 Pro, tutti disponibili ad un prezzo che parte da un minimo di 599 euro, per arrivare ad un massimo di 889 euro.

Per quanto riguarda la fascia più intermedia, non mancano riferimenti più economici, infatti sono disponibili all’acquisto Realme GT Master Edition, Oppo Reno6, Wiko Power U10, Oppo A16, Oppo Find X3 Lite o anche TCL 20L+, tutti a prezzi che non vanno oltre i 500 euro. I dettagli sono elencati qui.