Vodafone lancia le sue rimodulazioni nel campo della telefonia mobile. Ancora una volta il provider francese ha deciso di modificare i costi dei suoi abbonati. In questa circostanza le rimodulazioni sui costi riguardano una delle tariffe più popolari, ovvero la Special 50 Giga.

Vodafone, in arrivo i nuovi costi per la tariffa Special 50 Giga

La Special 50 Giga nel corso di questi ultimi tempi si è accreditata come la ricaricabile di riferimento per gli utenti che desiderano effettuare la portabilità del numero da altro gestore.

Per gli abbonati di Vodafone che hanno attivato nei mesi scorsi la Special 50 Giga è previsto ora un costo extra di 2 euro ogni trenta giorni. Il nuovo prezzo della promozione sarà di 9,99 euro per gli utenti che pagavano 7,99 euro. Il costo è invece salito a 8,99 euro per chi pagava precedentemente 6,99 euro ogni trenta giorni.

Nonostante gli aumenti sui prezzi mensili, Vodafone ha deciso di non lanciare ulteriori modifiche per le soglie di consumo della ricaricabile. Stando a questa condizione, le soglie per la Special 50 Giga prevedono sempre consumi senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS infiniti verso tutti. Per la navigazione di rete sono invece previsti 50 Giga anche con le velocità del 4G.

La promozione Special 50 Giga prevede nuovi costi solo per i vecchi clienti. Per gli utenti che attiveranno ex novo una SIM è invece previsto un costo bloccato nei primi sei mesi. Così come per le altre offerte low cost presente in catalogo, non sono previste rimodulazioni dei costi nei primi sei mesi di abbonamento.