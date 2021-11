Il volantino Black Friday di Euronics continua imperterrito a mietere vittime nel mondo della rivendita di elettronica, riuscendo a promettere ai consumatori un risparmio veramente incredibile su ogni singolo acquisto effettuato in negozio.

Il nettare della campagna promozionale è comune a tutti i singoli soci sul territorio, ma è importante ricordare che le offerte potrebbero presentare piccole differenze di realtà in realtà. Per non incorrere in brutte sorprese, sottolineiamo la necessità di controllare attentamente i prezzi dei negozi più vicini alla propria residenza; indipendentemente da tutto ciò, i prodotti sono disponibili con garanzia di 24 mesi, e sbrandizzati (solo la telefonia mobile).

Andate il prima possibile sul nostro canale Telegram ufficiale, riceverete i codici sconto Amazon e scoprirete le offerte del Black Friday 2021.

Euronics: il volantino continua a sorprendere

All’interno del corrente volantino di Euronics si possono scovare ottime occasioni che inducono un livello di risparmio molto alto; il prodotto maggiormente rappresentativo dell’intera telefonia mobile, è chiaramente il Samsung Galaxy S21+, un top di gamma a tutti gli effetti, acquistabile finalmente a soli 699 euro, nella sua variante completamente sbrandizzata. Stesso discorso per Apple iPhone 12 Mini, il cui prezzo si aggira attorno ai 649 euro, oppure Oppo Find X3 Neo, disponibile a 549 euro.

Coloro che invece penseranno di ottenere il massimo con il minimo sforzo, potranno mettere le mani su Motorola Moto G10, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi 11 Lite, Motorola moto G50, Realme GT Master Edition, galaxy A42, Xiaomi 11T e similari. I dettagli sono disponibili in esclusiva assoluta direttamente premendo questo link.