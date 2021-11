Il Black Friday Amazon ci stupisce ogni giorno con offerte segrete ed esclusive. Ma quello che vi abbiamo proposto oggi non é che l’antipasto, poiché il 26 novembre – il vero giorno del Black Friday – vedrà protagonisti nuovi sconti, prodotti in promozione e minimi storici per una infinità di articoli tecnologici e non solo. Il nostro consiglio? Continuate a seguirci.

In attesa di scoprire quali offerte verranno pubblicate, oggi vogliamo parlarvi di una interessante promozione posta in essere dalla sezione Warehouse di Amazon. Nella fattispecie, Amazon Warehouse – ricordiamo – propone prezzi bassissimi su prodotti usati o la cui confezione é stata aperta. Questi prodotti, comunque, godono di tutti i privilegi riservati dal colosso americano ai suoi clienti: spedizioni velocissime, assistenza clienti premium e diritto di reso entro 30 giorni.

Black Friday Amazon: 20% di sconto su tutto

Smartphone, PC, smartwatch, TV e domotica sono tra i principali protagonisti di una promozione assurda. Nella sezione Warehouse dedicata al Black Friday Amazon, lo store propone il 20% di sconto su una serie di prodotti selezionati. Lo sconto verrà applicato nel carrello direttamente al momento dell’ordine.

Si tratta di una pratica che abbiamo già visto lo scorso anno in occasione del Black Friday 2020, con alcune differenze. Rispetto al passato, lo scontro é minore – 30% lo scorso novembre – ma dovrebbe essere disponibile per più prodotti. Una notizia che siamo certi farà felici molti utenti, visti i prezzi già bassi della sezione usato garantito di Amazon.

La promozione partirà alle ore 23:59 del 24 notte e terminerà al medesimo orario lunedì 29 novembre. Essendo resi o comunque prodotti usati, le scorte saranno pochissime. Infine, vi ricordiamo di verificare sempre la condizione di quello che state acquistando, per non incappare in delusioni. A seconda delle condizioni, infatti, il prezzo varierà. Passiamo dall’usato come nuovo, quindi indistinguibile da un nuovo appena uscito dalla sua confezione, a quello in ottime condizioni, per terminare a quello le cui condizioni sono accettabili. Di seguito, il link per accedere ad Amazon Warehouse: