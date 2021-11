TIM si conferma anche in queste settimane di Novembre al centro dell’offerta per la streaming tv. Il provider mette a disposizione di tutti i suoi abbonati i vantaggi di una sottoscrizione a TIMvision. Attraverso il portale, gli utenti potranno accedere ai migliori contenuti di calcio e sport, tra cui spiccano la Serie A e la Champions League.

TIM, anche Netflix nelle offerte per calcio e sport

Le promozioni di TIMvision sono tutte caratterizzata dall’accesso all’omonima piattaforma, che prevede la disponibilità di serie tv e film in esclusiva, tra produzioni nazionali ed internazionali. Nel ticket base, inoltre, gli utenti avranno anche libero accesso a tutti i contenuti di DAZN, tra cui spicca anche la Serie A in streaming.

Oltre alla Serie A, le grandi esclusive di TIM nel campo della tv streaming prevedono anche la Champions League. Oltre al già citato accordo con DAZN, il provider italiano può vantare anche un accordo con Mediaset. All’interno del pacchetto di TIMvision saranno quindi disponibili anche tutti i contenuti di Mediaset Infinity+.

Per la doppia offerta con DAZN e con Mediaset, gli utenti di TIM pagheranno un costo mensile pari a 29,99 euro ogni trenta giorni. Incluso nel prezzo, gli abbonati potranno anche beneficiare dei servizi del decoder TIMvision Box senza costi aggiuntivi.

Per tutti coloro che attiveranno un piano nel mese di Novembre c’è inoltre una sorpresa. TIM assicura anche tutti i contenuti di Netflix completamente a costo zero. L’accesso alla piattaforma leader per film e serie tv sarà quindi gratuito in via promozionale.