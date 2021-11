Iliad si propone ancora oggi come il provider di telefonia mobile più conveniente in Italia. I clienti che desiderano cambiare operatore ed attivare una promozione low cost possono contare in tal senso sulla promozione Giga 120. Questa tariffa, divenuta oramai celebre, propone consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 120 Giga per internet. Il prezzo per gli utenti sarà pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, come attivare la tariffa Giga 120 se si è già clienti

La Giga 120 si propone come una ricaricabile davvero unica nel suo formato sul mercato della telefonia italiana. Questa promozione però prevede un iter particolarmente complesso per l’attivazione da parte dei già abbonati Iliad. A differenza di altri operatori, infatti, il gestore francese non assicura il servizio di cambio tariffa.

Quando gli utenti sottoscrivono una SIM con Iliad vanno ad accettare una piena corrispondenza tra la tariffa scelta ed il piano tariffario. La durata del vincolo è prevista per un arco di tempo illimitato.

Questa strategia commerciale ha fatto storcere non poco il naso a tutti gli storici abbonati di Iliad. Coloro che in passato hanno attivato offerte come la Giga 50 o Giga 40 allo stato attuale hanno un compito più arduo nell’attivare la promozione Giga 120, che si rivela più conveniente sia per le soglie di consumo che per i costi.

Un moto per attivare la Giga 120 anche da parte dei già clienti Iliad però esiste. Gli utenti devono provvedere sottoscrizione di una nuova rete ed in maniera contestuale di procedere all’attivazione di un nuovo numero di telefono.