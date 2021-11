L’operatore telefonico Vodafone torna all’attacco dei vari competitors e lo fa con alcune offerte della serie Special. In particolare, L’operatore sta proponendo ad alcuni ex clienti provenienti prevalentemente da TIM una promozione a 9,99 euro al mese.

Vodafone propone una promozione della serie Special a 9,99 euro al mese per i clienti di TIM

Come già accennato, a partire dal 18 novembre 2021 l’operatore telefonico Vodafone sta proponendo alcune offerte in edizione speciale. Si tratta di alcune offerte della serie Vodafone Special e queste ultime sono rivolte ai clienti che effettueranno la portabilità da altri operatori, tra i quali TIM. Sono poi compresi i clienti che provengono da Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil.

L’offerta rivolta a chi proviene da questi operatori è Vodafone Special Minuti 50 Giga. Quest’ultima viene proposta ad un prezzo speciale di 9,99 euro al mese ed offre 50 GB di traffico dati con connettività 4G. Sono poi sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Oltre a questa, sono poi ancora disponibili le altre offerte della serie Special, rivolte però principalmente a chi proviene da alcuni operatori telefonici virtuali, come Kena Mobile. Tra queste, ricordiamo le offerte Vodafone Special Giga, Vodafone Special 100 Digital Edition e Vodafone Special 50 Digital Edition. Queste ultime hanno anch’esse un prezzo mensile piuttosto basso, pari rispettivamente a 7,99 euro, 9,99 euro e 11,99 euro. Oltre a questo, anche attivando queste offerte gli utenti avranno a disposizione un grande quantitativo di traffico dati per poter navigare in internet e minuti di chiamate pressoché illimitati verso tutti i numeri.