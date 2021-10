L’operatore telefonico Vodafone sta proponendo una nuova offerta mobile ricaricabile. Si tratta in particolare dell’offerta denominata Vodafone Special Giga destinata principalmente ai nuovi clienti che effettueranno la portabilità da specifici operatori. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone lancia la nuova promo Vodafone Special Giga per i nuovi clienti a 7,99 euro

Come già accennato, è da poco disponibile una nuova promozione del noto operatore telefonico rosso. Nello specifico, stiamo parlando dell’offerta nota come Vodafone Special Giga. Quest’ultima ha un costo di 7,99 euro al mese ed è riservata ai nuovo clienti che effettueranno però la portabilità da alcuni specifici operatori.

Tra questi, ci sono iliad, FastWeb, LycaMobile e da alcuni operatori virtuali, mentre non sono inclusi operatori come Tim, Kena Mobile, WindTre, Very Mobile, il second brand ho. Mobile, BT Etnia Mobile e Bladna Mobile. Ma cosa ha da offrire questa offerta mobile?

Vodafone Special Giga permetterà agli utenti che la attiveranno di avere 20 GB più 50 GB extra, per un totale di 70 GB di traffico dati con connettività 3G e 4G. Oltre a questo, nell’offerta sono inclusi minuti chiamate senza limiti verso tutti i numeri, 1000 SMS verso tutti i numeri e diversi servizi (digital service, servizi Chiamami&Recall, segreteria telefonica).

Per chi è già cliente, invece, vi ricordiamo che l’operatore sta offrendo la possibilità di attivare la nuova offerta denominata Vodafone Infinito Special Edition. Quest’ultima ha un costo personalizzato che parte da 10 euro al mese ed offre a chi la attiverà minuti di chiamate senza limiti, SMS senza limiti e addirittura giga illimitati.