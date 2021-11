Poco dopo la sua uscita Squid Game è salito in testa alle classifiche dei titoli più visualizzati su Netflix nel mondo. Entrato già a pieno titolo nella Top Ten del colosso americano in ben 90 Paesi, da subito ha fatto nascere nel pubblico una domanda: quando arriverà la seconda stagione. Dopo mesi di incertezze e smentite finalmente ecco la notizia che molti volevano sentire, ma c’è anche di più! Squid Game 2 è stata confermata, ma di cosa parlerà? Il creatore della serie TV Netflix sudcoreana ha rivelato parti della trama alla CNN.

Squid Game 2: Hwang Dong-hyuk ha confermato la seconda stagione

“C’è stata così tanta pressione per una seconda stagione. Sento come se non ci lasciaste scelta. Quindi vi dico che ci sarà, è nella mia testa proprio ora“. È questa la dichiarazione del creatore Hwang Dong-hyuk che ha fatto scattare una ola mondiale tra i fan di Squid Game.

La serie TV sudcoreana Netflix, in lingua originale, avrà un seguito e, forse non troppo a breve, potremo assistere ai nuovi episodi. Quanto detto da Hwang Dong-hyuk ha lasciato stupiti tutti, tuttavia l’arrivo di Squid Game 2 è previsto nel 2023. Ma di cosa parlerà la seconda stagione?

Hwang Dong-hyuk rivela parti della trama alla CNN

Veniamo quindi al nocciolo della questione, la trama di Squid Game 2. Finora non sapevamo bene quale potessero essere le storie che Hwang Dong-hyuk ha in mente di raccontare, fino a quando lui stesso ha rivelato alcune parti della trama alla CNN.

Durante questa speciale intervista il creatore si è sbottonato un po’ di più rivelando alcuni particolari che possono darci qualche indizio maggiore in merito proprio ai nuovi episodi di Squid Game 2. Ecco cosa ha spiegato in occasione dell’intervista:

“Il passato inspiegabile del Frontman, la storia del detective Jun-ho. Queste sono cose che non ho esplorato bene nella prima stagione. E anche il reclutatore merita un approfondimento“.

Invece, in un’intervista al The Times ha spiegato che il misterioso Frontman non solo è il fratello maggiore di Jun-ho, ma “anche un ex poliziotto“.