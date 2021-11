Proprio questa settimana, Samsung ha pubblicato la sua roadmap ufficiale One UI 4 (Android 12), fornendo un’idea migliore su quando il tuo dispositivo Galaxy preferito riceverà l’aggiornamento. Ora Samsung sta aprendo il programma beta One UI 4 per coloro che utilizzano il Galaxy Z Fold 2 e i precedenti telefoni Z Flip.

L’aggiornamento stabile è già arrivato per i possessori di Galaxy S21, mentre i possessori di Z Fold 3 e Flip 3 si stanno godendo la beta. Ciò avviene anche dopo che Samsung ha aperto il suo programma beta ai possessori di Galaxy Note 20 e S20. È chiaro che Samsung sta cercando di fare rapidamente il lavoro per fornire aggiornamenti tempestivi per alcuni dei migliori telefoni Android in uscita nel 2020.

One UI 4 è disponibile per gli utenti registrati

Il programma Z Fold 2 e Flip 5G beta arriverà probabilmente presto in Corea del Sud, Cina, Germania, India, il Regno Unito e gli Stati Uniti Sebbene One UI 4 non utilizzi esplicitamente il motore di temi Material You di Google, Samsung ha implementato un proprio motore di temi. Questo, combinato con il linguaggio di progettazione dei widget notevolmente migliorato, mira a fornire una delle esperienze più personalizzate senza dover fare molto lavoro da soli.

Registrarsi alla One UI 4.0 Beta sul dispositivo idoneo è molto più semplice di quanto ci si potrebbe aspettare. Scarica semplicemente l’app Samsung Members sul tuo telefono, accedi con il tuo ID Samsung, quindi tocca il banner One UI 4.0 che dovrebbe apparire. Quindi, segui i passaggi sullo schermo e attendi l’arrivo della prima versione beta. In base all’avanzamento del programma beta per la serie Galaxy S21, gli utenti dovrebbero aspettarsi di vedere più versioni beta prima che venga resa disponibile la versione finale.