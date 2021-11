Nvidia GeForce Now è in costante crescita nell’ultimo anno e ora Nvidia offre Crysis Remastered sia ai nuovi che ai vecchi abbonamenti RTX 3080, nonché ai membri Priority di sei mesi.

Se hai già un abbonamento di livello RTX 3080, riceverai un codice gratuito per il gioco nei prossimi giorni. E coloro che hanno preordinato il servizio ma non sono stati attivati ​​riceveranno un codice una volta che l’abbonamento avrà effettivamente inizio.

Nvidia GeForce Now ha rilasciato da poco l’abbonamento per la RTX 3080

Il servizio di streaming di videogiochi Nvidia GeForce Now ha aggiunto un nuovissimo livello RTX 3080 all’inizio di questo mese e ha aggiunto alcune chicche per gli abbonati. Speriamo che questo aiuti il ​​servizio di streaming di Nvidia a tenere il passo con artisti del calibro di Google Stadia e Xbox Cloud Gaming.

GeForce Now offre una buona selezione di titoli per PC attraverso il suo servizio e continua ad aggiungere più giochi ogni settimana. Questa settimana non fa eccezione, con diversi nuovi titoli che si uniscono.

Il mese scorso il servizio ha anche offerto uno dei giochi per PC più in voga, l’esclusivo MMO New World di Amazon Games. La libreria GeForce Now di oltre 1000 giochi supportati vale da sola il prezzo di ammissione.

Ma non è solo l’elenco dei giochi supportati a dare valore a questo servizio. Offrire ai giocatori di PC dedicati un modo per riprodurre in streaming i giochi utilizzando GPU incredibilmente potenti che non devono pagare da soli è un grande incentivo. Soprattutto considerando i prezzi gonfiati a causa della scarsità globale, che rende un RTX 3080 fuori dalla portata della maggior parte delle persone.