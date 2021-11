Apple sta lanciando una nuova versione del firmware per AirPods Pro oggi. L’aggiornamento spinge gli auricolari veramente wireless di Apple alla versione 4A402. Di seguito sono riportati i dettagli su come aggiornare e come verificare la versione del firmware.

Sfortunatamente, Apple non fornisce note di rilascio per gli aggiornamenti del firmware AirPods. Invece, gli utenti devono aspettare che l’aggiornamento raggiunga i loro AirPods Pro, quindi curiosare per scoprire se c’è qualcosa di nuovo. L’aggiornamento di oggi arriva poco più di un mese dopo l’ultimo aggiornamento del firmware per AirPods Pro.

Apple: collegate le cuffie tramite bluetooth per l’update

Al momento, la versione del firmware 4A402 è disponibile solo per AirPods Pro. Sembra che Apple non stia implementando aggiornamenti per AirPods Max, AirPods o qualsiasi cuffia Beats. Ciò potrebbe cambiare poichè la società non ha ancora espresso nessun commento in merito.

Apple non semplifica l’aggiornamento manuale degli AirPods alle nuove versioni del firmware. Invece, la società afferma che le nuove versioni del firmware verranno installate quando gli AirPods sono collegati tramite Bluetooth al tuo iPhone.

Per controllare la versione del firmware degli AirPods:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone Vai al menu ‘Bluetooth’ Trova i tuoi AirPods nell’elenco dei dispositivi Tocca la ‘i’ accanto a loro Guarda il numero ‘Versione firmware’

Anche in questo caso, la versione più recente del firmware di AirPods Pro è 4A402. Se questo è ciò che vedi nell’app Impostazioni, significa che i tuoi AirPods sono completamente aggiornati. In caso contrario, l’aggiornamento dovrebbe essere installato quando connesso al tuo iPhone tramite Bluetooth.