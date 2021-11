L’operatore telefonico Vodafone sta nuovamente tentando alcuni suoi ex clienti. In particolare, l’operatore sta proponendo l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition ad un prezzo scontato che parte da 7 euro al mese, il tutto tramite una campagna SMS.

Vodafone propone Vodafone Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese ai suoi ex clienti

Non è la prima volta che il noto operatore telefonico rosso tenta di far tornare i suoi ex clienti. Questa volta lo fa proponendo nuovamente la promozione denominata Vodafone Special 50 Digital Edition tramite una nuova campagna SMS.

Nello specifico, l’offerta in questione viene offerta dall’operatore telefonico con prezzi personalizzati piuttosto bassi e che partono da un minimo di 7 euro al mese fino ad un massimo di 9,99 euro al mese. Attivando la promozione, gli utenti potranno dunque utilizzare 50 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati sempre verso tutti. Ecco qui di seguito alcuni esempi degli SMS inviati da Vodafone ai suoi ex clienti.

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 16/11”.

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 18/11”.