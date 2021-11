Le offerte più interessanti racchiuse all’interno dell’ultimo volantino di Coop e Ipercoop, promettono al consumatore finale la possibilità di godere di una serie di riduzioni talmente importanti, da invogliare chiaramente l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

Coloro che vorranno approfittare degli sconti, devono comunque sapere che è possibile optare per l’acquisto recandosi in uno dei punti vendita in Italia, oppure in alcuni casi anche affidandosi al sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita nel momento in cui la spesa dovesse superare i 19 euro, senza presentare vincoli o limitazioni di alcun tipo.

Coop e Ipercoop: le offerte sono da primato

Con Coop e Ipercoop gli utenti che vogliono acquistare uno smartphone appartenente alla fascia media dormono davvero sogni tranquilli, il volantino infatti riesce a garantire la possibilità di accesso ad una coppia di prodotti molto economici, garantendo però prestazioni che superano le aspettative. I due modelli in questione sono Apple iPhone SE 2020 e Apple iPhone 7, oggi finalmente proposti a meno di 400 euro.

Nell’eventualità in cui si volessero spendere meno di 200 euro, il consiglio è di acquistare uno a scelta tra galaxy A21s, Realme C21 e Xiaomi Redmi 9A, tutti completamente sbrandizzati. Le offerte sono raggiungibili direttamente tramite il sito ufficiale, in questo modo avrete la possibilità di conoscere da vicino i singoli prezzi che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione di chi vorrà recarsi in negozio.