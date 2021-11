Alla pari di tutti i rivenditori di elettronica, anche Comet pare aver deciso di anticipare le offerte del Black Friday 2021, promettendo un risparmio notevole per tutti gli utenti che decideranno di affidarsi all’azienda per i propri acquisti del Natale 2021.

Spendere poco con Comet potrebbe essere facilissimo, all’interno del volantino si trovano una infinità di riduzioni veramente interessanti, con prezzi bassi assolutamente da non perdere, affiancati da un’ampissima disponibilità sul territorio, oltre che sul sito ufficiale. Ricordiamo infatti che gli acquisti possono essere effettuati anche tramite l’e-commerce aziendale, il quale prevede la consegna gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Comet: offerte shock in un volantino impazzito

I migliori prodotti in promozione da Comet vanno a toccare tutti smartphone in vendita ad un prezzo che non supera i 500 euro, il quale promette al consumatore finale la possibilità di risparmiare, riuscendo nel contempo a godere di prestazioni più che accettabili.

Il modello più interessante, e costoso, della campagna è lo Xiaomi Mi 11i; da poco lanciato sul mercato nazionale, viene considerato da molti come l’alternativa economica allo Xiaomi Mi 11, proponendosi infatti ad un prezzo finale di soli 499 euro.

In alternativa possiamo consigliare l’acquisto di Realme GT Master Edition, un eccellente smartphone da 399 euro, condito con specifiche tecniche di ottimo livello, oltre che il suo essere veramente molto recente. Il volantino Comet abbraccia anche tantissimi altri prodotti in promozione, per questo motivo si consiglia la visione delle pagine disponibili sul sito ufficiale.