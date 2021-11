Gli host e i moderatori della clubhouse avranno oggi un nuovo strumento nel loro kit. La società sta promuovendo una nuova funzionalità live su entrambe le sue app iOS e Android che consentirà ai creatori di registrare una stanza audio in modo che chiunque si perda l’azione dal vivo possa verificarlo in seguito. La società ha annunciato per la prima volta che la funzione era in arrivo alla fine di settembre.

Con la funzione, chiamata Replay, le stanze pubbliche possono essere facoltativamente registrate mentre si verificano e quindi salvate in un club o in un profilo utente. I replay saranno anche scaricabili in modo che chiunque ospiti una stanza possa condividerlo esternamente, oltre a Clubhouse ‘come podcast, clip su YouTube, storia di Instagram, video TikTok o in qualsiasi altro luogo’.

Clubhouse cerca di aggiornare la propria piattaforma

L’implementazione di Replay supporterà anche i collegamenti bloccati, una funzionalità che Clubhouse aveva precedentemente introdotto per consentire ai moderatori di visualizzare un collegamento pertinente nella parte superiore di una stanza. Chiunque ascolti una stanza registrata sarà anche in grado di passare all’oratore successivo, ascoltarlo a una velocità di 1,5 o 2x, mettere in pausa e fare clip di 30 secondi della registrazione.

I creatori di clubhouse possono vedere chi sta ascoltando il replay di una stanza dopo la fine della stanza dal vivo, consentendo loro di connettersi con altri utenti che non hanno ascoltato l’esperienza in tempo reale. I replay appariranno nelle funzionalità di scoperta esistenti della Clubhouse, inclusa la ricerca, a partire dalla prossima settimana. La società sta inoltre introducendo una funzione di ‘conteggio totale delle stanze’ per fornire agli host analisi più utili su quante persone cumulative hanno ascoltato una determinata stanza.