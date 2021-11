Il mese di Novembre porta con sé alcuni degli sconti più interessanti in assoluto per gli utenti italiani, anche da Esselunga risulta possibile acquistare uno smartphone estremamente interessante, pagandolo una cifra decisamente ridotta rispetto al listino originario.

La via più breve per accedere alla campagna promozionale consiste nel recarsi personalmente, e fisicamente, nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Le limitazioni sono pressochè nulle, il modello è commercializzato con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, in versione sbrandizzata, ma con scorte estremamente limitate. Tenete bene a mente questo fattore, i quantitativi distribuiti in negozio potrebbero davvero terminare prima del previsto.

Esselunga: tutte le offerte dai prezzi più economici

Fino al 13 novembre tutti gli utenti in Italia potranno effettivamente acquistare l’Oppo Find X3 Lite, uno smartphone davvero molto interessante, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo proposto al consumatore finale, in confronto a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire. La cifra richiesta attualmente da Esselunga corrisponde a soli 299 euro, davvero irrisori per l’incredibile qualità promessa.

Nel caso in cui non lo conosciate, proviamo a riassumerne brevemente le specifiche tecniche. Dispone di un ampio display AMOLED da 6,4 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 765G, per passare poi agli 8GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore principale da 64 megapixel), finendo con una camera anteriore da 32 megapixel, il chip NFC, la connettività 5G, 128GB di memoria interna, ed una batteria da 4300 mAh (con ricarica rapida a 65 watt).