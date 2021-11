Smartphone: i modelli vintage che valgono 1000 euro

Il collezionismo non avrà mai fine. Ci sono sempre cose e oggetti tecnologici e non che, col passare degli anni, invertono la tendenza a svalutarsi acquisendo sempre più valore. Lo abbiamo visto per le monete rare in lire, ma anche in euro, per le SIM Top Number e per gli smartphone speciali realizzati da Caviar. Ma cosa dire per quei telefonini che le nuove generazioni nemmeno hanno mai visto? Non sono certo smartphone, ma veri e propri modelli vintage che oggi valgono fino a 1000 euro. Ecco i cellulari "old style" da collezione.