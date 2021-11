Se a casa avete ancora smartphone ormai superati, evitate la tentazione di fare pulizia. Non buttate via questi vecchi modelli di valore! La loro quotazione è sorprendente, così come la loro richiesta sul mercato. Infatti, esistono collezionisti da tutto il mondo che sarebbero disposti a spendere cifre importanti per aggiudicarsene uno. Scopriamo insieme quali sono quelli che per alcuni sembrerebbero solo ferro vecchio inutilizzabile, mentre per altri una forma intelligente di investimento per il futuro.

Smartphone: ecco i primi cellulari da collezione oggi davvero preziosi

Siete pronti a scoprire un mondo forse a voi, fino ad oggi, sconosciuto? Si tratta degli smartphone da collezione. Cellulari antichi che per alcuni sono semplicemente vecchi, ma che hanno fatto la storia della telefonia mobile. Oggi nessuno di noi si immaginerebbe di girare con uno di questi modelli in tasca, ma, potete starne certi, meglio conservarli in una teca preziosa visto il loro valore.

Ve lo ricordate il primo iPhone della storia? Si tratta dell’iPhone 2G che, in pratica, è stato il precursore degli attuali smartphone che teniamo tra le mani ogni giorno. Una rivoluzione nell’utilizzo fatto fino ad allora dei cellulari. Un’esperienza utente che ha lasciato il segno tracciando la strada giusta verso l’attuale tecnologia. Oggi un modello del genere, funzionante e con la sua confezione e i suoi accessori originali può valere fino a 1.000 euro tondi tondi.

Non vi basta? Allora parliamo dello storico e inarrivabile Mobira Senator, un colosso nel mondo dei telefoni portatili dell’epoca. Si tratta del primo telefono Nokia uscito al pubblico nell’ormai lontano 1981. Non certo uno smartphone dei nostri tempi, ma per chi lo ha avuto si è trattato di uno spettacolo della tecnologia. Oggi chi lo possiede ha in casa un oggetto dal valore di circa 1.000 euro.

Insomma, non solo gli iPhone 12 di Caviar sono da collezione e costano parecchio. Se avete un modello dei due vecchi smartphone precedentemente menzionati e descritti, potrete farvi un bel gruzzoletto vendendoli.