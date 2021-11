digitale-terrestre-cosa-dovete-sapere-per-non-trovarvi-impreparati

Il 20 ottobre 2021 è avvenuto il primo switch off di alcuni canali Mediaset e Rai alla nuova tecnologia Mpeg4 del digitale terrestre. In teoria la qualità visiva delle immagini, per quelli interessati, sarebbe dovuta migliorare notevolmente. Ma per alcuni è significato schermo nero perché privi di un televisore o un decoder compatibili al DVB T2. Comunque, niente paura. Sono poche le nozioni che dovete sapere per non trovarvi impreparati al nuovo digitale terrestre. Eccole in 5 punti facilmente consultabili.

Digitale terrestre: tutto quello che dovete sapere in 5 punti

