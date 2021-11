Dopo alcuni dettagli rilasciati all’inizio di quest’anno, la spinta nel mondo videoludico di Netflix inizia ufficialmente questa settimana quando la società ha rilasciato un aggiornamento alla sua app Android. A partire da oggi, tutti gli abbonati Netflix su Android inizieranno a vedere una riga denominata ‘N Games‘ o ‘Games On Mobile’ all’interno della normale app di streaming video. I giochi sono esclusivamente per smartphone e tablet.

L’annuncio di oggi conferma quanto già sapevamo dopo una versione di prova lanciata a fine agosto in Polonia. I giochi Netflix vengono scaricati sul tuo dispositivo Android anziché essere trasmessi in streaming dai server cloud di Netflix.

Netflix per Android ha una nuova sezione ‘N Games’

Oltre a un paio di giochi per smartphone basati sulla serie Stranger Things, Netflix Games include attualmente altri tre giochi arcade e tap-action. E come i giochi con licenza, questi titoli sono stati tutti precedentemente lanciati sui negozi di smartphone. Ora che fanno parte di Netflix Games, i giochi sono stati aggiornati per funzionare senza costi anticipati o microtransazioni nascoste.

Questo è un elemento di differenziazione chiave per Netflix Games e ricorda il tentativo di Amazon del 2015 di entrare nel mondo dei giochi Android regalando giochi e pagando i produttori di giochi in base alla frequenza con cui i loro giochi sono stati scaricati e riprodotti. Quel servizio ‘Amazon Underground’ richiedeva il download di un’app con sideload, una mossa che ha attirato molta meno attenzione rispetto a quando Epic Games ha fatto la stessa cosa con Fortnite anni dopo. Lo sforzo di Amazon fallì e morì meno di due anni dopo.