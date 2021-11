Secondo quanto riferito, Samsung ha dato il via alla produzione di massa della serie Galaxy S22 in preparazione del suo prossimo lancio all’inizio del prossimo anno, confermando le voci precedenti che suggerivano che il telefono debutterà a gennaio.

Secondo WinFuture, Samsung ha iniziato a produrre in serie i cavi flessibili che collegano i circuiti stampati del telefono a metà della scorsa settimana. Inoltre, si dice che la società abbia aumentato la produzione nelle sue fabbriche asiatiche a decine di migliaia di unità.

Galaxy S22 è la serie di smartphone più attesa dell’anno

Il rapporto ha anche rilevato alcuni problemi con il raggiungimento di tale tasso di produzione, sebbene questi non fossero nulla di straordinario. Si dice che la produzione per tutte le varianti del Galaxy S22 e S22+ sia in pieno svolgimento, mentre la produzione del Galaxy S22 Ultra sembra essere focalizzata sulla variante statunitense.

Sebbene ci siano state voci contrastanti sulla possibile presentazione della serie Galaxy S22, il consenso generale è che il telefono sarà molto probabilmente disponibile all’inizio del 2022. L’ultima voce dovrebbe rassicurare i fan di Samsung sul fatto che il Galaxy S22 è ancora sulla buona strada, nonostante la carenza globale di chip che ha avuto un impatto su molti OEM diversi da Samsung. Lo Xiaomi Mi 11 Ultra, ad esempio, è stato interrotto in India, probabilmente a causa della stessa scarsità di componenti.

Samsung dovrebbe anche abbassare i prezzi della serie Galaxy S22, soprattutto perché il suo debutto dovrebbe seguire l’annuncio del Galaxy S21 FE. Speriamo che il prossimo dispositivo di punta sia disponibile in quantità sufficienti a differenza degli altri migliori telefoni Android rilasciati quest’anno come Google Pixel 6 Pro.