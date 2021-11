Iliad: un solo obiettivo raggiungibile con la promo da 120GB in 5G

Gli utenti che cercano una nuova offerta staranno di certo valutando quelle presenti sul sito ufficiale di Iliad. In questo caso si tratta di soluzioni che riescono a mettere insieme grande risparmio ma soprattutto tanta quantità e qualità. Dal punto di vista della qualità, gli utenti si ritengono molto soddisfatti visto che il gestore è stato in grado di migliorare le sue infrastrutture e la sua trasmissione di rete in tutta Italia.

Ora l’obiettivo è uno solo: ottenere oltre 8 milioni di utenti. Il tutto potrà essere molto semplice con le due promo attualmente disponibili.

Iliad: queste sono le offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale

La prima offerta costa 7,99 con 80 giga in 4G e tutto senza limiti, mentre la seconda costa 9,99 € al mese per sempre con 120 giga il 5G e tutto senza limiti.

Per quanto concerne la rete 5G, ecco cosa rilascia l’azienda sul sito ufficiale:

“Si tratta della quinta generazione di reti di telefonia mobile, che migliora le performance in velocità e reattività grazie all’intelligenza di gestione. Il 5G dà alla rete mobile la possibilità di adeguarsi alle esigenze degli utenti e agli utilizzi che questi fanno della connessione rafforzando così l’efficienza economica ed ecologica.

Con il 5G è possibile raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps.

I vantaggi del 5G sono sensibili anche dal punto di vista ambientale, trattandosi di una tecnologia eco-efficiente che può garantire un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico. Il 5G è la prima tecnologia che sfrutta apparecchiature mobili cosiddette eco-progettate green by design, vale a dire che integrano le questioni energetiche già in fase di progettazione.“