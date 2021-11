L’operatore Iliad sta per lanciare la propria linea fissa, ormai chiacchierata da mesi e mesi, mentre attendiamo quella, parliamo dei clienti che l’operatore ha raggiunto sulla rete mobile.

Martedì 16 Novembre 2021 Iliad comunicherà i nuovi risultati finanziari, i quali potrebbero mostrare il raggiungimento di oltre 8 milioni di utenti attivi in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad raggiungerà presto gli 8 milioni di clienti attivi

Iliad Italia continua con il suo portafoglio offerte ricaricabili da 4,99 euro al mese per il mondo della telefonia mobile. I già clienti iliad possono cambiare in qualsiasi momento la propria offerta verso Giga 120 a 9,99 euro al mese. Nell’ultimo report di Iliad Group, pubblicato il 30 Luglio 2021, è stato riportato il raggiungimento di 7,8 milioni di utenti nel mercato mobile italiano, grazie a 600.000 nuovi utenti ottenuti durante il primo semestre dell’anno.

Dopo questo risultato non possiamo che attenderci di vedere che il numero di milioni sia diventato 8. Vi ricordo che l’operatore propone molte offerte interessanti, ricordiamo Iliad Voce che comprende un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 MB di traffico dati al costo di 4,99 euro al mese.

Iliad Giga 40 prevede invece ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico internet mobile, il tutto al prezzo di 6,99 euro al mese. L’offerta Giga 80 comprende lo stesso bundle della precedente solamente che i Giga proposti sono 80 ed il prezzo è di 7.99 euro al mese.

Infine troviamo la Giga 120 che propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati fino in 5G al costo di 9,99 euro al mese. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.