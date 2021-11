In tutto il mondo da qualche anno a questa parte sta prendendo piede una nuova forma di investimento che sta facendo letteralmente impazzire collezionisti da ogni dove. Si tratta delle SIM Top Number e Gold Number. Vere e proprie SIM telefoniche legate a un operatore mobile che hanno la particolarità di avere collegato un numero di telefono davvero speciale che conferisce loro incredibile valore. Se non avete ancora conosciuto il mondo delle SIM Top Number, ecco quelle di Fastweb grazie alle quali si possono guadagnare parecchi soldi. Scopriamo tutti i dettagli.

Fastweb: oltre alle offerte per risparmiare ecco le SIM Top Number per guadagnare

Oltre alle incredibili offerte Fastweb Mobile che fanno risparmiare parecchio, l’operatore ha anche diverse SIM Top Number che permettono di guadagnare diversi soldi. Un esempio? Lo si può trovare collegandosi al famoso shop online di eBay.

Digitando “Fastweb SIM Top Number“, nell’apposita barra di ricerca, tra i primi risultati ne compare una davvero speciale. Il numero a essa collegata è incredibilmente facile da ricordare e questa è la caratteristica principe che ne aumenta il valore.

Il costo della SIM di Fastweb è pari a 350 euro. Ovviamente ci sono due strade per aggiudicarsela. La prima è cliccando “Compralo Subito“. In questo modo invieremo il pagamento all’utente che ha messo in vendita la SIM.

Altrimenti, scelta che consigliamo noi di Tecnoandroid, è possibile selezionare “Fai una proposta“. Così facendo si può proporre una base di partenza al venditore sulla quale far partire una trattativa. Ovviamente il prezzo deve comunque essere commisurato al valore della SIM Fastweb in vendita. Altrimenti è molto probabile che la vostra richiesta non venga nemmeno presa in considerazione.

Quando un numero di telefono trasforma una SIM in Top Number

Molti di voi si staranno chiedendo quando un numero di telefono cellulare trasforma una SIM in vera e propria Top Number? Sia che si tratti di Fastweb o di altri operatori, l’importante è che abbia una o alcune di queste caratteristiche: