fastweb-con-mobile-dati-porti-la-potenza-della-connessione-sempre-con-te

Se hai bisogno di una soluzione da portare sempre con te o a casa non ti arriva la Fibra, Fastweb Mobile Dati è l’offerta che fa al caso tuo. Con questa promozione avrai la potenza della connessione Fastweb a casa, senza linea fissa, o in viaggio ovunque tu vada. Un’opportunità davvero utile, ma anche ghiotta visto il prezzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa promo che include anche la tecnologia 5G per navigare superveloce.

Fastweb: Mobile Dati è la soluzione senza linea fissa per la casa che da portare ovunque

Purtroppo ci sono ancora troppe zone d’Italia che non sono servite da linea fissa ADSL o Fibra e, forse, non lo saranno mai. Nondimeno, esistono soluzioni davvero furbe che permettono di avere non solo una connessione a casa, ma anche veloce perché in 5G. Stiamo parlando di Fastweb Mobile Dati, l’offerta solo dati che garantisce una connessione di rete ovunque con la qualità dell’operatore giallo.

L’offerta Fastweb Mobile Dati è attivabile direttamente online in pochi e semplici click o prenotando una chiamata da parte di un assistente commerciale dell’operatore. Se ti abboni entro oggi, a soli 19,95 euro al mese avrai inclusi:

300 Giga di traffico dati alla massima velocità disponibile;

di traffico dati alla massima velocità disponibile; spedizione e costo della SIM ;

; tecnologia 5G di Fastweb dove disponibile, con attivazione automatica se il dispositivo è compatibile.

All’offerta Fastweb Mobile Dati è possibile aggiungere anche il Router Wi-Fi ZTE MF927U al costo, una tantum, di 35 euro. Con una batteria da 2000 mAh garantisce tanta autonomia di connessione in portabilità. La velocità massima in download possibile è di 150 Mbps e in upload è di 50 Mbps. La rete supportata è quella LTE.

Ovviamente Fastweb, nel suo shop online, mette a disposizione diversi smartphone compatibili con la tecnologia 5G. Possono essere acquistati a rate e a un prezzo davvero interessante. Alcuni sono addirittura ulteriormente scontati. C’è solo l’imbarazzo della scelta e tra i vari modelli potrete trovare anche quelli più ricercati e blasonati.