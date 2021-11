Unieuro ha recentemente attivato una campagna promozionale online che prevede la possibilità di accedere a tantissimi sconti molto speciali, i prezzi sono bassi e permettono ai vari consumatori di spendere sempre meno sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Come sempre accade parlando dell’azienda, nel momento in cui il cliente decide di acquistare tramite il sito ufficiale, deve comunque sapere che la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi completamente gratuita nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: questi sono i nuovi sconti speciali

Numerosi sono gli smartphone in promozione da Unieuro, appartenenti alle più svariate fasce di prezzo, sebbene comunque gli sconti più interessanti siano effettivamente legati ai modelli più economici. Tra questi annoveriamo Galaxy A12 a 169 euro, Xiaomi Redmi 9 a 139 euro, Galaxy S20 FE a 399 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 399 euro, redmi 9C a 129 euro, Galaxy A03s a 139 euro, Redmi Note 9T a 229 euro, Oppo A53s a 149 euro, Oppo A74 a 219 euro, Motorola Moto G30 a 199 euro e simili.

Tutti coloro che invece vorranno puntare verso la fascia alta, ed in particolare dei prodotti brandizzati Samsung, potranno mettere le mani su un Galaxy S21, attualmente disponibile all’acquisto a 669 euro (al posto di 879 euro).

La campagna promozionale di Unieuro non termina qui, se volete approfondire la conoscenza del volantino discusso nell’articolo, consigliamo caldamente di aprire subito le pagine visionabili sul sito ufficiale, ricordando che i prezzi elencati sono disponibili solo tramite l’e-commerce.