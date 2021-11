Gli utenti di Iliad che attivano un piano ricaricabile hanno a loro disposizione in queste settimane una promozione molto vantaggiose come la Giga 120. Questa ricaricabile del gestore francese assicura agli abbonati un ticket di primo rilievo con consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS più 120 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo da pagare per gli abbonati sarà di 9,99 euro ogni mese.

Iliad, il progressivo abbandono delle reti 3G

La Giga 120 rappresenta una delle migliori iniziative di Iliad, anche grazie al suo servizio 5G. A differenza di altri operatori, infatti, coloro che decidono di sottoscrivere una promozione con Iliad avranno anche le connessioni di nuova generazione completamente a costo zero. Il 5G di Iliad già oggi è una realtà in numerose città del territorio nazionale e lo sarà ancora di più in prospettiva. Entro il 2022 il gestore si impegna ad estendere la sua copertura.

L’arrivo del 5G ed i diretti investimenti economici da parte dell’operatore porteranno però ad una conseguenza. Il gestore francese ha deciso infatti di dar vita ad un costante processo di dismissione per le linee 3G. Gli interventi per lo sviluppo del 5G porteranno quindi ad un progressivo abbandono delle attuali linee 3G.

In questo senso, quindi, Iliad seguirà una strategia commerciale già sperimentata in queste settimane da altri operatori come TIM e Vodafone. A differenza degli altri operatori, però, l’abbandono del 3G da perte di Iliad non sarà ufficiale sino a quando non sarà raggiunta la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per il 4G.