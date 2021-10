Lo diciamo sempre e ogni fine mese, in previsione delle promozioni in programma per quello successivo, viene riconfermato! La guerra tra operatori telefonici non è mai finita e tutte le volte se ne inventano di tutti i colori per catturare l’attenzione dei clienti. Infatti, TIM ha pensato a un regalo speciale abbinato alle offerte di telefonia mobile in arrivo per novembre 2021. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di cui siamo a conoscenza. Resterete sorpresi.

TIM: a novembre in regalo con le offerte mobile il cloud di Google One

TIM l’ha pensata bene e, conoscendo le nuove esigenze degli utenti mobile, ha inserito un regalo davvero utile alle sue offerte che usciranno per il mese di novembre 2021. L’operatore telefonico nazionale ha infatti deciso di aggiungere il servizio cloud di Google One completamente gratuito per sempre in alcune offerte di telefonia mobile con il 5G.

In passato lo aveva fatto attraverso TIM Party, ma per il prossimo mese sembra che le offerte interessate siano la Super 5G e la Unlimited 5G. Cosa include il servizio cloud di Google One? 100 Giga di spazio di archiviazione per i servizi di Google Drive, Gmail e Google Foto.

Inoltre, grazie a TIM sarà disponibile il centro assistenza premium di Google con esperti pronti a rispondere alle più disparate richieste. Il servizio Google One potrà essere condiviso grazie al Piano Famiglia.

Questa speciale iniziativa rimarrà attiva fino a quando l’utente manterrà l’offerta sottoscritta con TIM che include il servizio cloud di Google One. Nel momento in cui dovesse recedere, terminerà anche la promozione e i 100 Giga di spazio passeranno a pagamento e si decide di sottoscrivere l’abbonamento con Google.

TIM ha pensato anche alle offerte 4G. Ovviamente non regalando il servizio completo, ma permettendo al cliente di provarlo in forma gratuita per 3 mesi. Concluso il tempo di prova si disattiverà automaticamente e senza costi aggiuntivi.

Le offerte mobile di TIM che potranno beneficiare di questa possibilità sono la Super 4G, la Super Young 5G e la Supergiga. Vi ricordiamo inoltre che oltre alle super offerte, esistono anche le SIM Top Number di TIM, un modo per investire e guadagnare in una nuova forma di collezionismo che sta prendendo sempre più piede.