Non solo offerte regala TIM. Scopriamo insieme le sue fantastiche SIM Top Number che si riveleranno una fonte di guadagno sicura in futuro. Una sorta di nuova formula di investimento che non prevede denaro, ma numeri di telefono. Un settore in forte ascesa che sta appassionando collezionisti di tutto il mondo tanto che su eBay se ne trovano per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ecco cosa vuol dire guadagnare con le SIM Top Number di TIM e come fare a portarsi a casa un gruzzoletto sicuro.

TIM: su eBay trovate le sue SIM Top Number che valgono una fortuna

Prima di addentrarci nello specifico di TIM, cerchiamo di capire cosa sono – a carattere generale – i cosiddetti Top Number. In pratica, non sono altro che numeri di telefono particolari e unici collegati a una SIM. Alcune caratteristiche li rendono davvero speciali e più lo sono, maggiore è il prezzo che occorre spendere per acquistarli.

Come le SIM Top Number di Vodafone, anche quelle di TIM sono da collezione proprio perché i numeri di telefono a esse collegate presentano alcune caratteristiche che possono variare tra:

un numero semplice che risulta facile da ricordare;

che risulta facile da ricordare; una sequenza di numeri che va in ordine crescente o decrescente ;

o ; molte cifre uguali all’interno della stessa SIM di TIM ;

all’interno della stessa SIM di ; una data importante che ricorda un avvenimento storico o un anniversario.

Ovviamente, non c’entra quanta fantasia uno abbia, l’importante è che quella particolare sequenza legata alla SIM Top Number di TIM sia riconosciuta come unica e speciale. Ma dove è possibile acquistarle o venderle, nel caso vi siete resi conto che la vostra SIM ha una o più di una di queste caratteristiche?

Dove trovare o vendere le SIM Top Number

Se siete appassionati di SIM Top Number lo saprete già, ma se è da poco che vi state affacciando a questa forma di collezionismo, allora vorrete sapere dove trovarle o venderle.

Il famoso sito di shop online eBay è il canale giusto per trovare tantissime SIM Top Number da collezione. Ce ne sono di tutti i tipi e, soprattutto, per tutte le tasche. Se cercate quelle di TIM allora dovrete inserire nella barra di ricerca la dicitura “SIM Top Number” seguita dal nome dell’operatore.