Google ha recentemente annunciato Android 12L, una versione di Android più adatta ai dispositivi con display più grandi. La società ha anche confermato che presto arriverà un’anteprima per gli sviluppatori per il tablet Lenovo P12 Pro con il reveal.

Ora, sembra che uno dei primi pieghevoli a ricevere questo aggiornamento del sistema operativo potrebbe essere il Samsung Galaxy Z Fold 3. Secondo un rapporto di 9to5Google, Android 12L sarà ‘presto’ disponibile per il pieghevole Samsung, aggiungendo nel processo una serie di funzionalità software al telefono.

Android 12L sarà presto disponibile per più device

Ciò include un supporto multitasking più intelligente con gestione intelligente dello schermo diviso e una migliore compatibilità per le app non ancora ottimizzate per schermi di grandi dimensioni. Le app ottimizzate verranno evidenziate anche nel Google Play Store in Android 12L. Se sei curioso di sapere come funzionerà questa funzione, puoi fare una prova di Android 12L utilizzando l’emulatore Android ufficiale.

Sebbene Samsung e Google non abbiano annunciato una data di lancio ufficiale per Android 12L sul Galaxy Z Fold 3, l’aggiornamento potrebbe coincidere con la prossima versione beta di One UI 4 in Corea del Sud. La nuova interfaccia utente di Samsung è basata su Android 12 beta, quindi sarebbe l’ambiente perfetto per testare nuove funzionalità.

Grazie alla cronologia ufficiale di Google, sappiamo che Android 12L vedrà almeno tre build beta tra dicembre 2021 e febbraio 2022 dopo il debutto dell’anteprima per sviluppatori questo mese. Una versione finale per AOSP è prevista per il primo trimestre del 2022, mentre gli utenti sono curiosi di scoprire quali saranno le funzionalità esclusive per questo sistema operativo.